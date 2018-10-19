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12:11   19 Октября 2018
Россия

Россия и Узбекистан организуют комиссию в сфере экономики

Россия и Узбекистан организуют комиссию в сфере экономики

Путин и Мирзиеев договорились о создании российско-узбекистанскую комиссию для усиления сотрудничества в сфере экономики.

Об этом сообщил российский лидер по итогам переговоров Москвы и Ташкента.

«Чтобы придать российско-узбекскому взаимодействию, прежде всего в сфере экономики, дополнительный импульс, приняли с президентом решение создать совместную комиссию под руководством премьер-министров. Комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия», — передает слова Путина РИА Новости.

Напомним, Путин встретился в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В свою очередь глава Узбекистана по итогам переговоров рассказал, что за девять месяцев 2018 года товарооборот Узбекистана и РФ вырос примерно на 30% и может достичь шести миллиардов долларов.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #экономика #сотрудничество #узбекистан

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