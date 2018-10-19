Челябинский облизбирком ответил на претензии прокуратуры из-за выплат премий

Избирательная комиссия Челябинской области работает, основываясь на принципах законности, легитимности и открытости, и готовится к выборам губернатора, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

В пятницу, 19 октября, челябинская прокуратура обвинила главу местного избиркома Сергея Обертаса в превышении полномочий. Прокуратура «вскрыла факты превышения должностных полномочий со стороны председателя региональной избирательной комиссии».

Челябинский избирком ответил, что в ноябре и декабре 2017 года прокуратура проверяла региональную избирательную комиссию по вопросам исполнения требований законодательства о противодействии коррупции после начисления премий работникам аппарата и членам ИК. Челябинский избирком передал прокуратуре «все запрашиваемые документы».

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас лично подтверждал законность и обоснованность начисления премий. Проверку завершили в декабре 2017 года и до октября 2018 года прокуратура никак не реагировала.