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РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

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11:58   19 Октября 2018
Россия

Челябинская прокуратура обвинила главу местного избиркома в превышении полномочий

Челябинская прокуратура обвинила главу местного избиркома в превышении полномочий

Прокуратура Челябинской области в ходе проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в региональной избирательной комиссия выяснила, что председатель комиссии выписывал сотрудникам завышенные премии.

Согласно данным прокуроров, в 2017 году четыре сотрудника избиркома, в том числе сам председатель, получили премии в размере более 2,5 миллиона рублей. Материалы проверки направлены в региональное управление Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Ход проверки поставлен челябинской прокуратурой на контроль.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #челябинск

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