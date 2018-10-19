Челябинская прокуратура обвинила главу местного избиркома в превышении полномочий

Прокуратура Челябинской области в ходе проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в региональной избирательной комиссия выяснила, что председатель комиссии выписывал сотрудникам завышенные премии.

Согласно данным прокуроров, в 2017 году четыре сотрудника избиркома, в том числе сам председатель, получили премии в размере более 2,5 миллиона рублей. Материалы проверки направлены в региональное управление Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Ход проверки поставлен челябинской прокуратурой на контроль.