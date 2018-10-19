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 Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли

Пилотов разбившегося Л-39 на Кубани пока не нашли
РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

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11:57   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

АЭС Узбекистана обеспечит энергией соседние страны — Путин

АЭС Узбекистана обеспечит энергией соседние страны — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что будущая АЭС Узбекистана способна обеспечить энергией соседние страны. Он сообщил об этом на пресс-конференции после переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Российский лидер указал, что возведение станции создаст новую отрасль экономики страны. Энергоблоки общей мощностью 2,4 мегаватт обеспечат стабильность «не только Узбекистана, но и всего региона». Глава РФ отметил, что при строительстве будут использоваться передовые технологии, экономически эффективные и надежные решения, а также будут соблюдаться строгие стандарты для обеспечения безопасности и защиты экологии.

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Автор: Анна Манц
#путин #аэс #энергетика #узбекистан

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