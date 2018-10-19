АЭС Узбекистана обеспечит энергией соседние страны — Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что будущая АЭС Узбекистана способна обеспечить энергией соседние страны. Он сообщил об этом на пресс-конференции после переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Российский лидер указал, что возведение станции создаст новую отрасль экономики страны. Энергоблоки общей мощностью 2,4 мегаватт обеспечат стабильность «не только Узбекистана, но и всего региона». Глава РФ отметил, что при строительстве будут использоваться передовые технологии, экономически эффективные и надежные решения, а также будут соблюдаться строгие стандарты для обеспечения безопасности и защиты экологии.