«Я его на другое приглашал»: Золотов отказался от участия в дебатах с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не собирается участвовать в дебатах с оппозиционером Алексеем Навальным, потому что приглашал его на спортивный поединок после критики в свой адрес.

Так он ответил на вопрос журналистов о приглашении Навального подебатировать на одном из федеральных каналов.

«Дебаты? Я его на другое приглашал», — сказал Золотов.

Глава Росгвардии объяснил, что приглашал оппонента исключительно на спортивный поединок. Чиновник подчеркнул, что в любом случает ответит на обвинения Навального, а решение о формате он примет позже.

«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим - прав он был или нет, - заключил Золотов.

Заочный конфликт между Навальным и Золотовым начался еще в августе. Сначала оппозиционер обвинил руководство Росгвардии в коррупции. Золотов отрицает обвинения Навального. Он вызывал политика на дуэль, хотя тот находился под административным арестом.