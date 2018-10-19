Юношеская сборная РФ по боксу посвятила олимпийские медали погибшим в Керчи

Российская юношеская сборная по боксу завоевала на Олимпиаде четыре золотые медали и одну серебряную, а также заняла первое общекомандное место. Такой результат боксеры показали впервые.

Атлеты записали видеообращение, где рассказали о своем достижении. Однако россияне сейчас не настроены праздновать победу, ведь 17 октября в Керчи произошла трагедия, унесшая жизни 21 человека. Юношеская сборная выразила соболезнования родным и близким погибших и заявила, что посвящает свою победу жертвам происшествия.

«Мы хотели бы отпраздновать наш успех, но сегодня у России черный день»: Боксеры сборной России посвятили свои медали юношеской Олимпиады памяти погибших в Керчи pic.twitter.com/m9RCNoHvDd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 19, 2018

Студент политехнического колледжа в Керчи в среду атаковал один из корпусов учебного заведения. Он устроил стрельбу, а когда патроны закончились, активировал бомбу на первом этаже здания. В результате происшествия погиб 21 человек, еще более 50 — пострадали. В Крыму объявлен трехдневный траур.