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11:36   19 Октября 2018
Россия

Юношеская сборная РФ по боксу посвятила олимпийские медали погибшим в Керчи

Юношеская сборная РФ по боксу посвятила олимпийские медали погибшим в Керчи

Российская юношеская сборная по боксу завоевала на Олимпиаде четыре золотые медали и одну серебряную, а также заняла первое общекомандное место. Такой результат боксеры показали впервые.

Атлеты записали видеообращение, где рассказали о своем достижении. Однако россияне сейчас не настроены праздновать победу, ведь 17 октября в Керчи произошла трагедия, унесшая жизни 21 человека. Юношеская сборная выразила соболезнования родным и близким погибших и заявила, что посвящает свою победу жертвам происшествия.

Студент политехнического колледжа в Керчи в среду атаковал один из корпусов учебного заведения. Он устроил стрельбу, а когда патроны закончились, активировал бомбу на первом этаже здания. В результате происшествия погиб 21 человек, еще более 50 — пострадали. В Крыму объявлен трехдневный траур.

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Автор: Юлия Халус
#олимпиада #россия #общество #керчь

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