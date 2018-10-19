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11:39   19 Октября 2018
Россия

Он очень слаб: сын Караченцова о состоянии здоровья актера

Он очень слаб: сын Караченцова о состоянии здоровья актера

Сын народного артиста России Николая Караченцова Андрей рассказал о состоянии здоровья отца. Актер продолжает лечение в онкологической больнице Красногорска, воспаление в легких уменьшается, однако он очень слаб.

Об этом сообщает РИА Новости. Сын артиста указал, что Караченцов из-за слабости может только сидеть, хотя раньше гулял. Он выразил надежду на то, что отец пойдет на поправку.

4 октября жена народного артиста Людмила Поргина сообщила, что Караченцов уже 20 дней лежит в больнице с воспалением легких. В ноябре 2017 года стало известно о злокачественной опухоли в легком Караченцова, первые процедуры провели уже в декабре того же года.

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Автор: Анна Манц
#больница #актер #рак #караченцов

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