Он очень слаб: сын Караченцова о состоянии здоровья актера

Сын народного артиста России Николая Караченцова Андрей рассказал о состоянии здоровья отца. Актер продолжает лечение в онкологической больнице Красногорска, воспаление в легких уменьшается, однако он очень слаб.

Об этом сообщает РИА Новости. Сын артиста указал, что Караченцов из-за слабости может только сидеть, хотя раньше гулял. Он выразил надежду на то, что отец пойдет на поправку.

4 октября жена народного артиста Людмила Поргина сообщила, что Караченцов уже 20 дней лежит в больнице с воспалением легких. В ноябре 2017 года стало известно о злокачественной опухоли в легком Караченцова, первые процедуры провели уже в декабре того же года.