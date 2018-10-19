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РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинополем

 Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине

Климкин назвал параллельной вселенной заявление ГД об обострении ситуации на Украине
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11:36   19 Октября 2018
Россия

«Роскосмос» назовет причины аварии «Союза» 22-23 октября

«Роскосмос» назовет причины аварии «Союза» 22-23 октября

Исследованием занимается профильная комиссия. По итогам расследования госкорпорация объявить причины произошедшего.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко, расследование завершится до конца недели, возможно на пару дней больше. Результаты объявят в понедельник или вторник, однако точной даты нет, поэтому сроки могут перенести.

Авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ» произошла 11 октября. Космонавты катапультировались и приземлились в Казахстане. Инцидент стал первым в истории отечественной космонавтики за 35 лет.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #роскосмос

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