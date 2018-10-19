Исследованием занимается профильная комиссия. По итогам расследования госкорпорация объявить причины произошедшего.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Роскосмоса Владимира Устименко, расследование завершится до конца недели, возможно на пару дней больше. Результаты объявят в понедельник или вторник, однако точной даты нет, поэтому сроки могут перенести.

Авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ» произошла 11 октября. Космонавты катапультировались и приземлились в Казахстане. Инцидент стал первым в истории отечественной космонавтики за 35 лет.