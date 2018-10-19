Народный артист РФ Брусин скончался на 77-м году жизни

Ведущий мастер Тверского академического театра драмы Леонид Брусин умер в возрасте 76 лет от продолжительной болезни. Народного артиста России любила тверская публика, сообщили в драматическом театре.

Коллектив Тверского академического театра драмы соболезнует родным, близким и поклонникам артиста «высочайшей глубины души» Леонида Брусина. Прощание с «человеком большой величины» состоится в понедельник, 22 октября, в 11 часов дня по местному времени в Тверском театре драмы на улице Советская дом 16.

Леонид Брусин глубоко постигал характеры героев, блестяще владел даром сценической импровизации и комедийного пародирования. Леонид Аркадьевич не только занимал достойное место в творческом коллективе драматического театра, но и стал одним из любимых актеров в городе и области. Брусин сыграл более 20 заглавных ролей, всего же их было более 80, рассказали в драматическом театре Твери.