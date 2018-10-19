Киевская прокуратура возбудила уголовное дело о попытке захвата квартиры Максаковой

Прокуратура Украины завела уголовное дело из-за попытки захвата квартиры в центре Киева, где живет певица Мария Максакова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Открыто дело по статье «Самоуправство» Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства внесены в Единый реестр досудебных расследований», - говорится в сообщении.

По информации следователей, группа мужчин 18 октября вскрыла дверь и зашла в квартиру Максаковой по адресу бульвар Шевченко. В квартире был сын певицы с няней. Позже преступники поставили новые замки и потребовали от жильцов освободить квартиру.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Они задержали девятерых подозреваемых. Злоумышленников доставили в отделение полиции Шевченковского района Киева.

Максакова с мужем Денисом Вороненковым в 2016 году уехала из РФ на Украину. По их словам, пара получила гражданство. В России Вороненкова объявляли в международный розыск. Ему вменяли причастность к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».

23 марта 2017 года Вороненкова затрещали в Киеве. В октябре 2017 года генеральный прокурор Украины объявил, что фактическим заказчиком убийства был экс-гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин.