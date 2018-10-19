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 Суд оставил Мамаева под стражей

Суд оставил Мамаева под стражей
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11:10   19 Октября 2018
Россия

Суд оставил Мамаева под стражей

Суд оставил Мамаева под стражей

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболиста Павла Мамаева об изменении ему меры пресечения на домашний арест с возможностью тренироваться вместе с ФК «Краснодар».

Об этом в пятницу пишет РИА Новости.

Мамаев останется под стражей.

В начале октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин устроили две потасовки. Сначала футболисты вместе с друзьями избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в кафе подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным.

Против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве в составе группы лиц и побоях.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #мамаев #общество

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