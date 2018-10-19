Медведев поговорил с Макроном перед началом заседания саммита АСЕМ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на открытие саммита АСЕМ, которое проходит в здание «Европа» Совета Евросоюза. Перед началом пленарного заседания он кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

XII саммит АСЕМ проходит 18-19 октября в Брюсселе. В нем поучаствуют представители государств Европы и Азии, а также лидеры Австралии и Новой Зеландии.

18 октября Медведев прибыл в бельгийскую столицу. Во время поездки он побеседует с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, главой правительства Словении Марьяном Шарецем, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьером Бельгии Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером