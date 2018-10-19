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СКР показал видео осмотра места трагедии в керченском колледже

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11:10   19 Октября 2018
Россия

Состояние пострадавших в Керчи остается тяжелым после операций в центре Вишневского

Состояние пострадавших в Керчи остается тяжелым после операций в центре Вишневского

Пострадавшие при стрельбе в Керчи эвакуированы в Институт хирургии имени Вишневского и прооперированы. Медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Сейчас пострадавшие находятся на искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра Амирана Ревишвили.

«Операции закончились поздно ночью у обеих пациенток. Прошли по плану. Пациентки в сознании, правда, находятся на искусственной вентиляции в реанимации. Говоря медицинской терминологией, у них стабильно тяжелое состояние», — сказал Ревишвили.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже сначала произошел взрыв, а после стрельба. Виновник трагедии — студент четвертого курса, который затем покончил с собой в библиотеке колледжа. Бойня в унесла жизни 21 человек, пострадали более 50.

Сейчас на площади Ленина в Керчи проходит церемония прощания с жертвами трагедии.

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Автор: Арсений Аскольский
#пострадавшие #операция #керчь #центр вишневского

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