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СКР показал видео осмотра места трагедии в керченском колледже

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СКР показал видео осмотра места трагедии в керченском колледже

СКР показал видео осмотра места трагедии в керченском колледже

 Суд оставил Мамаева под стражей

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11:13   19 Октября 2018
Россия

СКР показал видео осмотра места трагедии в керченском колледже

СКР показал видео осмотра места трагедии в керченском колледже

Следственный комитет РФ обнародовал видео осмотра места трагедии в политехническом колледже в Керчи, где студент четвертого курса расстрелял подростков и преподавателей. Погибли 21 человек, из которых 16 студентов и пять сотрудников колледжа.

Председатель СКР Александр Бастрыкин прилетел в Крым на оперативное совещание и заслушал доклад о первых результатах расследования массового убийства в керченском колледже. По его словам, необходимо выяснить обстоятельства и причины трагедии. 

«Важно выяснить причину агрессии нападавшего», — подчеркнул председатель СК России.

Бастрыкин поручил следователям выяснить, какая «психологическая обстановка» создалась в политехническом колледже Керчи, с кем общался стрелок. Сотрудники СКР установит наличие кризисных центров в городе и эффективность их работы. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#видео #скр #керчь #колледж

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