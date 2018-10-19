СКР показал видео осмотра места трагедии в керченском колледже
Следственный комитет РФ обнародовал видео осмотра места трагедии в политехническом колледже в Керчи, где студент четвертого курса расстрелял подростков и преподавателей. Погибли 21 человек, из которых 16 студентов и пять сотрудников колледжа.
Председатель СКР Александр Бастрыкин прилетел в Крым на оперативное совещание и заслушал доклад о первых результатах расследования массового убийства в керченском колледже. По его словам, необходимо выяснить обстоятельства и причины трагедии.
«Важно выяснить причину агрессии нападавшего», — подчеркнул председатель СК России.
Бастрыкин поручил следователям выяснить, какая «психологическая обстановка» создалась в политехническом колледже Керчи, с кем общался стрелок. Сотрудники СКР установит наличие кризисных центров в городе и эффективность их работы.
❗️Осмотр следователями и криминалистами СК России места происшествия в Керченском политехническом колледже ???? https://t.co/oL43L1yikm pic.twitter.com/N6Pf4Ed2wK— Следственный комитет (@sledcom_rf) 19 октября 2018 г.