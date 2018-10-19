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10:57   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Товарооборот РФ и Узбекистана в 2018 году может достичь шести миллиардов долларов

Товарооборот РФ и Узбекистана в 2018 году может достичь шести миллиардов долларов

Такого уровня страны еще не достигали, в этом году ожидался товарооборот на пять миллиардов долларов, указал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в узком составе.

Его слова передает РИА Новости.

Мирзиёев рассказал, что за девять месяцев текущего года товарооборот Узбекистана и России вырос примерно на 30% и может достичь шести миллиардов долларов. В то же время еще летом 2018 года называлась цифра в пять миллиардов долларов. Таких показателей еще никогда не было.

Тем не менее, уверен узбекский лидер, нынешний визит Путина даст мощный импульс к дальнейшему развитию двусторонних отношений.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #весь мир #узбекистан

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