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Киевская прокуратура возбудила уголовное дело о попытке захвата квартиры Максаковой

Киевская прокуратура возбудила уголовное дело о попытке захвата квартиры Максаковой

 Позитивные изменения в Узбекистане укрепляют отношения с Россией — Путин

Позитивные изменения в Узбекистане укрепляют отношения с Россией — Путин
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10:59   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Позитивные изменения в Узбекистане укрепляют отношения с Россией — Путин

Позитивные изменения в Узбекистане укрепляют отношения с Россией — Путин

Президент России Владимир Путин отметил, что позитивные изменения Узбекистана, в частности необходимые реформы и быстроменяющаяся ситуация в стране, помогают укрепить международные отношения с Россией во многих направлениях.

Российский лидер встретился в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Путин заявил, что страна — надежный и стратегический партнер. Реформы, которые «давно назрели и абсолютно необходимы для узбекской экономики и узбекского народа» дают возможность «развивать отношения на новой базе», а также расширить торгово-экономические связи.

Мирзиеев указал, что за последние пару лет партнерство и сотрудничество России и Узбекистана вышли на новый уровень и развивается «по всем направлениям». Наибольшие результаты видны в военно-технической сфере, а также в направлениях науки, образования и культуры. Он напомнил, что 19 октября главы стран посетят старт работы первой узбекской АЭС.

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Автор: Анна Манц
#путин #узбекистан #мирзиеев

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