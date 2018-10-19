Позитивные изменения в Узбекистане укрепляют отношения с Россией — Путин

Президент России Владимир Путин отметил, что позитивные изменения Узбекистана, в частности необходимые реформы и быстроменяющаяся ситуация в стране, помогают укрепить международные отношения с Россией во многих направлениях.

Российский лидер встретился в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Путин заявил, что страна — надежный и стратегический партнер. Реформы, которые «давно назрели и абсолютно необходимы для узбекской экономики и узбекского народа» дают возможность «развивать отношения на новой базе», а также расширить торгово-экономические связи.

Мирзиеев указал, что за последние пару лет партнерство и сотрудничество России и Узбекистана вышли на новый уровень и развивается «по всем направлениям». Наибольшие результаты видны в военно-технической сфере, а также в направлениях науки, образования и культуры. Он напомнил, что 19 октября главы стран посетят старт работы первой узбекской АЭС.