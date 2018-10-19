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11:00   19 Октября 2018
Россия

Роскосмос закупит видеорегистраторы для контроля за производством ракет

Роскосмос закупит видеорегистраторы для контроля за производством ракет

Камеры планируется купить для ряда работников корпорации. Рекомендации поступили после исследования причин аварии ракеты-носителя «Союз» специальной комиссией.

В пресс-службе Роскосмосу ТАСС не пояснили, какие именно сотрудники получат видеорегистраторы. Список составят позже. После закупки сотрудников обучат пользоваться устройством, и после те постепенно начнут применять камеры при производстве ракет.

Авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ» произошла 11 октября. На ее борту находились астронавт Ник Хейг и космонавт Алексей Овчинин. Оба мужчины катапультировались. Инцидент стал первым за 35 лет в отечественной космонавтике.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #роскосмос

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