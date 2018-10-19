Роскосмос закупит видеорегистраторы для контроля за производством ракет

Камеры планируется купить для ряда работников корпорации. Рекомендации поступили после исследования причин аварии ракеты-носителя «Союз» специальной комиссией.

В пресс-службе Роскосмосу ТАСС не пояснили, какие именно сотрудники получат видеорегистраторы. Список составят позже. После закупки сотрудников обучат пользоваться устройством, и после те постепенно начнут применять камеры при производстве ракет.

Авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ» произошла 11 октября. На ее борту находились астронавт Ник Хейг и космонавт Алексей Овчинин. Оба мужчины катапультировались. Инцидент стал первым за 35 лет в отечественной космонавтике.