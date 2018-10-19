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10:43   19 Октября 2018
Россия

МВД за 2018 год привлекло к ответственности за нарушение правил госзакупок 38 должностных лиц

МВД за 2018 год привлекло к ответственности за нарушение правил госзакупок 38 должностных лиц

Заместитель главы министерства внутренних дел России Виталий Шулика заявил, что за 2018 год ведомство привлекло к ответственности за нарушения правил государственных закупок 38 должностных лиц.

Об этом сообщает ТАСС. Он указал, что 35 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, а трое — к материальной. Также арестовано два сотрудника тыловых подразделений.

Замглавы указал, что в ведомстве работаеют более двух с половиной тысяч закупочных комиссий, которые мониторят закупочную деятельность заказчиков. Ведомство делает все возможное для прозрачности в сфере госзакупок, однако не все готовы работать в таком режиме, отметил чиновник. Он пообещал, что МВД будет пресекать картельные сговоры, «откаты» и прочие нарушения.

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Автор: Анна Манц
#мвд #госзакупки

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