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10:37   19 Октября 2018
Россия

Прощание с жертвами трагедии в политехническом колледже проходит в Керчи

Прощание с жертвами трагедии в политехническом колледже проходит в Керчи

Россияне собираются на площади Ленина в Керчи. В 10.00 там начнется церемония прощания с жертвами стрельбы и взрыва в политехническом колледже.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Прощание начнется на 10.00, но люди самых разных возрастов уже собираются на площади.

«Мы идём хоронить наших детей. Мы учили их, в день стрельбы, я была в другом корпусе. Весь город скорбит», — сообщила журналисту одна из преподавателей колледжа.

Фотографии погибших устанавливают на места прощания. Рядом с венками стоят военнослужащие и курсанты морских училищ Керчи.

Место огорожено и охраняется полицией. Государственный флаг, который находится на площади, приспущен. Дежурят машины скорой помощи, врачи, волонтеры.

Прощание с жертвами трагедии в политехническом колледже проходит в Керчи

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже сначала произошел взрыв, а потом была открыта стрельба. Виновник трагедии — студент четвертого курса, который затем покончил с собой в библиотеке колледжа.

По последним официальным данным, трагедия унесла жизни 21 человек, из которых 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Ранения различной степени тяжести получили более 50 человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #прощание #керчь

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