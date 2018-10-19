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10:56   19 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Киевский суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 22 октября

Киевский суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 22 октября

Оболонский районный суд Киева перенес на 22 октября заседание по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за неявки его защиты.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Поскольку адвокаты обратились с заявлениями о том, что их вызвал обвиняемый Янукович для согласования позиций защиты, они отбыли в Москву. В суде объявлен перерыв до 09:00 22 октября», — сказал судья Владислав Девятко.

Планировалась, что в пятницу, 19 октября, адвокаты Януковича закончат выступление в судебных дебатах. Ранее суд собирался 23 октября заслушать выступление Януковича с последним словом.

Напомним, обвинительная сторона озвучил свою речь в дебатах еще 16 августа. У суда просят 15 лет заключения для экс-президента.

Януковича подозревают по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Госизмена», «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины» и «Пособничество в ведении агрессивной войны».

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #украина #янукович #госизмена

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