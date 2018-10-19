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 Суд оставил Мамаева под стражей

Суд оставил Мамаева под стражей
Киевская прокуратура возбудила уголовное дело о попытке захвата квартиры Максаковой

Киевская прокуратура возбудила уголовное дело о попытке захвата квартиры Максаковой

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10:35   19 Октября 2018
Россия

«Единая Россия» не собирается выдвигать кандидата на выборы главы Приморья

«Единая Россия» не собирается выдвигать кандидата на выборы главы Приморья

Региональный политсовет партии в субботу собирается на заседание, вопроса о выдвижении кандидата на выборы не стоит, рассказала пресс-секретарь регионального отделения партии Ольга Титаренко.

Приморская избирательная комиссия ранее отменила результаты выборов по совету ЦИК РФ. Оба кандидата — единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко — в ходе второго тура голосования обвинили друг друга в нарушениях. Центризбирком проверил жалобы и выявил нарушения с обеих сторон.

После отмены итогов выборов Тарасенко отказался участвовать в выборах и покинул пост врио губернатора Приморья. Новые выборы назначены на 16 декабря.

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Автор: Юлия Халус
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