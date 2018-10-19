«Единая Россия» не собирается выдвигать кандидата на выборы главы Приморья

Региональный политсовет партии в субботу собирается на заседание, вопроса о выдвижении кандидата на выборы не стоит, рассказала пресс-секретарь регионального отделения партии Ольга Титаренко.

Приморская избирательная комиссия ранее отменила результаты выборов по совету ЦИК РФ. Оба кандидата — единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко — в ходе второго тура голосования обвинили друг друга в нарушениях. Центризбирком проверил жалобы и выявил нарушения с обеих сторон.

После отмены итогов выборов Тарасенко отказался участвовать в выборах и покинул пост врио губернатора Приморья. Новые выборы назначены на 16 декабря.