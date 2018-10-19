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10:49   19 Октября 2018
Россия

Победитель «Лидеров России» Сорокин призвал не бояться участвовать в конкурсе 

Победитель «Лидеров России» Сорокин призвал не бояться участвовать в конкурсе 

Павел Сорокин вскоре после победы в конкурсе для руководителей нового поколения «Лидеры России» получил пост заместителя министра энергетики РФ.

Сорокин назвал конкурс сломом сознания, потому что «Лидеры России» порождают конкуренцию. Конкурс показывает россиянам, что нужно не только работать, но и соответствовать занимаемой должности. Финалист «Лидеров России» отметил, что участники выиграют от самого участия в конкурсе.

«Не бойтесь участвовать», — резюмировал Сорокин.

Павел Сорокин на встрече финалистов конкурса с президентом РФ в Кремле в феврале 2018 года выступил с докладом о своей роли в сделке с Организацией стран — экспортеров нефти. Во время переговоров Сорокин был одним из советников министра энергетики.

После выступления Сорокина российский лидер Владимир Путин отметил, что стране, чтобы повторить успех, достигнутый в сделке с ОПЕК, «нужно увеличивать долю прежде всего в высокотехнологичных сферах».

Президент РФ спросил у финалиста «Лидеров России», сколько времени он работает в структурах Минэнерго. Сорокин ответил, что с 2015 года. Путин сказал, что Сорокина «пора повышать». В марте 2018 года Сорокина назначили заместителем министра энергетики РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #конкурс #сорокин #лидерыроссии

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