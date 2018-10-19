Глава Керчи опроверг информацию, что Рослякова похоронят в секторе для безродных

Мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что Владислава Рослякова похоронят в установленном порядке после проведения всех экспертиз.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Рослякова, обстрелявшего студентов политехнического колледжа и взорвавшего бомбу, планируется похоронить «в секторе для безродных». Мэр Керчи пояснил, что данные не соответствуют действительности. Решение о месте захоронения Владислава примет его семья.

Похороны 16 погибших пройдут в пятницу, 19 октября. Церемония прощания с остальными состоится в других регионах. Все расходы возместит правительство Республики Крым.

Росляков расстрелял студентов колледжа в среду, 17 октября. Погиб 21 человек, еще более 50 пострадали.