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СКР показал видео осмотра места трагедии в керченском колледже

СКР показал видео осмотра места трагедии в керченском колледже

 Суд оставил Мамаева под стражей

Суд оставил Мамаева под стражей
Киевская прокуратура возбудила уголовное дело о попытке захвата квартиры Максаковой

Киевская прокуратура возбудила уголовное дело о попытке захвата квартиры Максаковой

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10:23   19 Октября 2018
Россия

Глава Керчи опроверг информацию, что Рослякова похоронят в секторе для безродных

Глава Керчи опроверг информацию, что Рослякова похоронят в секторе для безродных

Мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что Владислава Рослякова похоронят в установленном порядке после проведения всех экспертиз.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Рослякова, обстрелявшего студентов политехнического колледжа и взорвавшего бомбу, планируется похоронить «в секторе для безродных». Мэр Керчи пояснил, что данные не соответствуют действительности. Решение о месте захоронения Владислава примет его семья.

Похороны 16 погибших пройдут в пятницу, 19 октября. Церемония прощания с остальными состоится в других регионах. Все расходы возместит правительство Республики Крым.

Росляков расстрелял студентов колледжа в среду, 17 октября. Погиб 21 человек, еще более 50 пострадали.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #керчь #росляков

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