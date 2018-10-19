Более 300 прорывов труб зафиксировано в Киеве после подачи горячей воды

Заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев в Facebook сообщил о более 300 случаях прорыва труб в украинской столице после подачи горячего водоснабжения. В городе круглосуточно работают 34 восстановительные бригады.

В сообщении указано, что трубопроводы меняются, а также приложены фото аварий. Пантелеев указал, что администрация Киева восстановит горячее водоснабжение «максимально оперативно». Ранее долги «Киевтеплоэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украина» стали причиной отсутствия горячей воды у киевчан в летний период.