МИД РФ согласовывает встречу Путина и Ким Чен Ына

Заместитель главы министерства иностранных дел Игорь Моргулов заявил, что дата встречи президента России Владимира Путина и главы Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына согласовывается, а подготовка продолжается.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что ситуация на корейском полуострове «развивается в позитивном ключе». Если раньше она была на грани войны, то сейчас — «на грани мира».

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» прошло 15-18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии поучаствовало более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.