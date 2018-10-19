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 Суд оставил Мамаева под стражей

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10:08   19 Октября 2018
Россия

МИД РФ согласовывает встречу Путина и Ким Чен Ына

МИД РФ согласовывает встречу Путина и Ким Чен Ына

Заместитель главы министерства иностранных дел Игорь Моргулов заявил, что дата встречи президента России Владимира Путина и главы Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына согласовывается, а подготовка продолжается.

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что ситуация на корейском полуострове «развивается в позитивном ключе». Если раньше она была на грани войны, то сейчас — «на грани мира».

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» прошло 15-18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии поучаствовало более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.

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Автор: Анна Манц
#путин #мид #кндр

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