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 Защита Кокорина: Постановление о привлечении Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано

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9:53   19 Октября 2018
Россия

Защита Кокорина: Постановление о привлечении Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано

Защита Кокорина: Постановление о привлечении Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано

Президент Адвокатского Бюро А-Про, которое представляет защиту футболиста Александра Кокорина, Олег Попов заявил, что постановление о привлечении подзащитного в качестве обвиняемого обжалуют в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба адвокатского бюро. Ранее суд предъявил обвинения Кокорину, Павлу Мамаеву и соучастникам обвинения в побоях и хулиганстве. Однако адвокаты не согласны с квалификацией действий следователями.

8 октября нападающий футбольного клуба «Зенит» и полузащитник «Краснодара» избили стулом сотрудников Министерства промышленности и торговли РФ и водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Руководитель пресс-службы министерства Залина Корнилова сообщала, что директор департамента автомобильной промышленности железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин получили необходимую медицинскую помощь. Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство», а позже и по статье «Побои». 10 октября состоялся допрос футболистов, на котором оба хулигана признали вину, однако не по всем эпизодам уголовного дела. Также был задержал младший брат Кокорина как соучастник преступления. Футболисты будут находиться в СИЗО до 8 декабря.

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Автор: Олег Королев
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