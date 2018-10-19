Губернатор из США обещал новые санкции против России

Губернатор Нью-Джерси, член Демократической партии Филипп Мерфи заявил, что готовит новые санкции против Москвы. Политик уверен, что Россия «легко отделалась».

В интервью изданию Handelsblatt Мерфи заявил, что его коллеги считают уже введенные санкции недостаточными, поскольку те не принесли ожидаемого эффекта. Новые же ограничения подразумевают не только дипломатические меры, но и новые санкции, подчеркнул губернатор штата.

Ранее о подобном заявлял представитель США на Украине Курт Волкер. Дипломат пояснил, что Вашингтон планирует вводить новые санкции против Москвы раз-два в месяц.