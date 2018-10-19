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9:59   19 Октября 2018
Россия

Навальный мог превратить бой с Золотовым в шоу, но испугался — политолог

Навальный мог превратить бой с Золотовым в шоу, но испугался — политолог

Глава Росгвардии Виктор Золотов действительно размазал бы печень Алексея Навального по асфальту, считает политический аналитик Алексей Филиппов.

Ранее Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, где вызвал того на поединок. Поводом для вызова стала публикация блогера о том, что для Росгвардии продукты якобы закупаются по завышенным ценам. Глава органа заявил, что Навальный не обладает достаточной компетенцией, чтобы говорить о поставках и заключении контрактов с поставщиками продуктов. Золотов уверен, что тот пытался таким образом дестабилизировать политическую и экономическую ситуации в стране.

Блогер принял вызов руководителя Росгвардии. Однако на ринг с ним выходить не захотел. Навальный предложил Золотову провести дебаты в эфире одного из федеральных каналов или на YouTube.

Алексей Филиппов в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) указал, что блогер мог превратить поединок в настоящее шоу, но испугался драться с росгвардейцем. Победить Золотова ему бы вряд ли удалось, ведь тот серьезно занимается боксом и дзюдо.

Тем не менее Навальный повел бы себя достойно, согласись он выйти на ринг или татами. Политолог объяснил, что эта история напомнила ему бой российского политолога Руслана Осташко с известным русофобом Томашом Мацейчуком. Первый ожидаемо победил, но, несмотря на поведение и действия Мацейчука, тот не испугался и с достоинством принял проигрыш.

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Автор: Юлия Халус
#россия #навальный #общество #золотов

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