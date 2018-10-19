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9:38   19 Октября 2018
Россия

СК признал Роскосмос потерпевшей стороной в деле о хищении — адвокат

СК признал Роскосмос потерпевшей стороной в деле о хищении — адвокат

Адвокат одного из фигурантов дела Иван Тучков сообщил, что Следственный комитет Московской области официально признал госкорпорацию Роскосмос потерпевшей в деле о хищении 330 миллионов рублей.

Об этом сообщает ТАСС. Тучков заявил, что его подзащитный бывший генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский находится в СИЗО незаконно.

Ранее Бабушкинский суд взял под стражу эск-главу НПО, руководителя дирекции правового обеспечения АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Екатерину Аверьянову и председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Им предъявили обвинения в хищении денежных средств у Роскосмоса. Фигуранты не признают вину.

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Автор: Анна Манц
#суд #роскосмос #хищение

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