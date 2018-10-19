Британия создала «конкурента» российской «Армате»

Лондон показал прототип нового танка «Черная ночь», который должен стать достойным конкурентом российской «Армате», пишет Focus.

В настоящее время российский танк является самым современным, и другие страны стремятся усовершенствовать собственную военную технику. Великобритания объявила о разработке «Черной ночи» на основе созданного в 1994 году Challenger 2. Планируется модернизировать 400 таких танков.

Согласно данным издания, разработчики улучшат характеристики танка, необходимые для ведения ночного боя, а также установят комплекс защиты, способный распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты. В то же время вооружение «Черной ночи» модернизировать не планируется.