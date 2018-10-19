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9:00   19 Октября 2018
Россия

Центробанк отозвал лицензию у «Риал-кредита»

Центробанк отозвал лицензию у «Риал-кредита»

Приказ опубликован в пятницу, 19 октября. Банк «Риал-кредит» лишился лицензии на проведение операций.

В тексте отмечается, что организация не является участником системы страхования вкладов. Банк на начало октября занимал 417 место в банковской системе РФ по величине активов.

Основным направлением «Риал-кредита» являлось получение комиссии от проведения операций по обмену валюты. Кредитный портфель организации занимал менее 17%, а также характеризовался низким качеством. Более половины выданных ссуд были проблемными и безнадежными.

Также ЦБ выявил многочисленные нарушения в работе организации, касаемо отмывания денег, полученных преступным путем.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #центробанк

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