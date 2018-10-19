Центробанк отозвал лицензию у «Риал-кредита»

Приказ опубликован в пятницу, 19 октября. Банк «Риал-кредит» лишился лицензии на проведение операций.

В тексте отмечается, что организация не является участником системы страхования вкладов. Банк на начало октября занимал 417 место в банковской системе РФ по величине активов.

Основным направлением «Риал-кредита» являлось получение комиссии от проведения операций по обмену валюты. Кредитный портфель организации занимал менее 17%, а также характеризовался низким качеством. Более половины выданных ссуд были проблемными и безнадежными.

Также ЦБ выявил многочисленные нарушения в работе организации, касаемо отмывания денег, полученных преступным путем.