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Американский суд обязал Мюллера прояснить обвинения против Concord

Американский суд обязал Мюллера прояснить обвинения против Concord

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7:55   19 Октября 2018
Весь мир

Американский суд обязал Мюллера прояснить обвинения против Concord

Американский суд обязал Мюллера прояснить обвинения против Concord

Федеральный суд округа Колумбия предписал спецпрокурору по делу о «российском вмешательстве» Роберту Мюллеру прояснить выдвинутые обвинения против российской компании Concord Management, пишет Bloomberg.

Судья спросила у Мюллера, должна ли она предполагать, что команда спецпрокурора не обвиняет Concord Management в нарушении законов США относительно расходов на выборы и регистрации в качестве иноагента.

Согласно запросу суда, министерство юстиции настаивает на том, что оно не должно доказывать правовую обязанность Concord Management сообщать о своих доходах в Федеральную избирательную комиссию США. Судья отмечает, что прокурор скорее обвиняет компанию в сознательном введении в заблуждение, которое могло помешать оценить возможность нарушений закона.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям по статье «сговор против США» и «мошенничество». Concord Management - единственный из ответчиков, который нанял адвокатов для представления в американском суде.

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Автор: Олег Королев
#российское вмешательство #антиросийские санкции #concord management #американский суд

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