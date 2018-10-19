В результате ДТП под Норильском с участием автобуса пострадали 10 человек

При столкновении автобуса и иномарки в Норильске погиб один человек, еще десять пострадали. Об этом сообщает главк МВД по Красноярскому краю.

ДТП произошло на трассе Норильск-Алыкель. Предполагаемой виновницей инцидента может быть 44-летняя женщина-водитель, которая выехала на «встречку».

В результате дорожной аварии погибла водитель. Десять пассажиров автобуса получили травмы, о тяжести их состояния не сообщается.

На данный момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.