В результате ДТП под Норильском с участием автобуса пострадали 10 человек
При столкновении автобуса и иномарки в Норильске погиб один человек, еще десять пострадали. Об этом сообщает главк МВД по Красноярскому краю.
ДТП произошло на трассе Норильск-Алыкель. Предполагаемой виновницей инцидента может быть 44-летняя женщина-водитель, которая выехала на «встречку».
В результате дорожной аварии погибла водитель. Десять пассажиров автобуса получили травмы, о тяжести их состояния не сообщается.
На данный момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.