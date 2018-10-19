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 Помпео осудил теракт с жертвами в афганской провинции Кандагар

Помпео осудил теракт с жертвами в афганской провинции Кандагар
В результате ДТП под Норильском с участием автобуса пострадали 10 человек

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 Гитарист группы «Нэнси» рассказал о причинах смерти солиста

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 Помпео осудил теракт с жертвами в афганской провинции Кандагар

Помпео осудил теракт с жертвами в афганской провинции Кандагар
7:21   19 Октября 2018
Весь мир

Помпео осудил теракт с жертвами в афганской провинции Кандагар

Помпео осудил теракт с жертвами в афганской провинции Кандагар

Госсекретарь США Майк Помпео осудил теракт в Афганистане, в котором погибли силовики и журналист.

В письменном заявлении говорится, что США осуждают нападение на руководство провинции Кандагар.

Подчеркивается, что Вашингтон выражает соболезнования семьям генерала Абдула Разика и других высокопоставленных чиновников, которые погибли при нападении.

Также он выразил надежду на скорое выздоровление раненных при нападении, включая двух граждан США и одного участника международной коалиции.

Помпео подчеркнул, что США по-прежнему готовы поддерживать афганистанское правительство, в том числе в связи с предстоящими выборами.

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Автор: Олег Королев
#теракт #афганистан #помпео

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