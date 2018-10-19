Помпео осудил теракт с жертвами в афганской провинции Кандагар

Госсекретарь США Майк Помпео осудил теракт в Афганистане, в котором погибли силовики и журналист.

В письменном заявлении говорится, что США осуждают нападение на руководство провинции Кандагар.

Подчеркивается, что Вашингтон выражает соболезнования семьям генерала Абдула Разика и других высокопоставленных чиновников, которые погибли при нападении.

Также он выразил надежду на скорое выздоровление раненных при нападении, включая двух граждан США и одного участника международной коалиции.

Помпео подчеркнул, что США по-прежнему готовы поддерживать афганистанское правительство, в том числе в связи с предстоящими выборами.