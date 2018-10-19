Гитарист группы «Нэнси» рассказал о причинах смерти солиста

Солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко скончался из-за внезапно развившейся болезни, сообщил гитарист коллектива Алексей Цыплаков.

В интервью РБК он сообщил, что 31-летний певец умер в больнице и «очень внезапно». При этом музыкант не уточнил, о какой болезни идет речь.

О смерти 32-летнего Сергея Бондаренко сообщил РИА Новости музыкант Алексей Горбашов.

Российско-украинская поп-рок группа «Нэнси» была создана автором-исполнителем Анатолием Бондаренко в городе Константиновка Донецкой области в 1992. Наиболее она известна по хиту «Дым сигарет с ментолом».