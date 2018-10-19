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Пропавший в Приморье катер с тремя людьми найден рыбаками

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6:49   19 Октября 2018
Россия

Пропавший в Приморье катер с тремя людьми найден рыбаками

Пропавший в Приморье катер с тремя людьми найден рыбаками

Пропавший в Приморском крае катер с тремя людьми обнаружило рыболовное судно, сообщил РИА «Новости» глава морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

Ранее в региональный главк МЧС поступило сообщение с просьбой помочь найти двух мужчин и женщину, которые вышли на катере на ночную рыбалку во вторник. В последний раз они выходили на связь в среду.

Пирожков сообщил агентству, что судно «СДФ Обаятельный» нашло катер в 25 милях от острова Скрыплева. Все трое человек живы и здоровы. На данный момент решается вопрос с транспортировкой катера.

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Автор: Олег Королев
#приморский край #катер

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