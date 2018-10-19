Китай предложил в ВТО создать третейскую группу по спору о пошлинах США

Китай запросил учреждение третейской группы по спору с США в ВТО в связи с введением дополнительных пошлин на алюминий и сталь, сообщает министерство коммерции КНР.

В тексте отмечается, что для защиты авторитета многосторонней торговой системы и правил ВТО китайская сторона решила совместно с членами организации потребовать учреждение третейской группы, которая займется рассмотрением спора по американским торговым пошлинам.

Министерство коммерции заявляет, что американские пошлины на сталь и алюминий, которые которые Вашингтон обосновывает интересами национальной безопасности, на самом деле являются торговым протекционизмом