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Китай предложил в ВТО создать третейскую группу по спору о пошлинах США

Китай предложил в ВТО создать третейскую группу по спору о пошлинах США

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6:23   19 Октября 2018
Весь мир

Китай предложил в ВТО создать третейскую группу по спору о пошлинах США

Китай предложил в ВТО создать третейскую группу по спору о пошлинах США

Китай запросил учреждение третейской группы по спору с США в ВТО в связи с введением дополнительных пошлин на алюминий и сталь, сообщает министерство коммерции КНР.

В тексте отмечается, что для защиты авторитета многосторонней торговой системы и правил ВТО китайская сторона решила совместно с членами организации потребовать учреждение третейской группы, которая займется рассмотрением спора по американским торговым пошлинам.

Министерство коммерции заявляет, что американские пошлины на сталь и алюминий, которые которые Вашингтон обосновывает интересами национальной безопасности, на самом деле являются торговым протекционизмом

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #вто #торговые пошлины

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