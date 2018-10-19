Шойгу: Отношения России и Китая находятся на подъеме

Отношения Китая и России переживают один из лучших периодов за всю историю, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с зампредом Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

По словам главы Минобороны, Москва и Пекин показывают пример взвешенного и ответственного подхода к решению актуальных международных проблем. Он отметил, что страны эффективно сотрудничают в различных многосторонних форматах и координируют позиции по региональной тематике.

РИА «Новости» пишут, что Шойгу считает залогом устойчивости связей между Китаем и Россией тесные отношения между главами государств. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в текущем году провели три встречи.

Также министр заявил, что показателем особой степени политического доверия в российско-китайских отношениях является динамичное взаимодействие в военно-технической и военной областях, которую определяют оба лидера.