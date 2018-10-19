Госдеп: Помпео не слушал запись пыток Хашогги

Госдеп опроверг заявления СМИ о том, что госсекретарь Майк Помпео слушать аудиозаписи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

В минувшую среду Помпео посетил Турцию, где провел переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Помпео во время визита в Турцию не слушал записи и не видел их расшифровку.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на анонимного турецкого чиновника сообщил, что госсекретарь якобы ознакамливался с материалами дела о пропаже саудовского журналиста.