Госдеп: Помпео не слушал запись пыток Хашогги
Госдеп опроверг заявления СМИ о том, что госсекретарь Майк Помпео слушать аудиозаписи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
В минувшую среду Помпео посетил Турцию, где провел переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Помпео во время визита в Турцию не слушал записи и не видел их расшифровку.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на анонимного турецкого чиновника сообщил, что госсекретарь якобы ознакамливался с материалами дела о пропаже саудовского журналиста.