При пожаре в Екатеринбурге пострадали трое детей

В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме пострадали три человека, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Пожар произошел на четырех лестничных площадках в доме на улице Таежная. Были эвакуированы около двухсот человек.

На данный момент пожар полностью потушен. Жителям разрешили вернуться домой в 3:30 (1:30 мск) после окончательной проливки и проветривания. До этого момента квартиры находились под охраной полицейских из патрульно-постовой службы.

На текущий момент число пострадавших возросло до трех. В десятую городскую клиническую больницу Екатеринбурга была доставлена трехмесячная девочка, которой понадобилась госпитализация. В свою очередь две девочки одного-двух лет были отпущены после оказания необходимой медицинской помощи.