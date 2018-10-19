В Якутске из аэропорта эвакуировали 400 человек

Аэропорт в Якутске эвакуирован из-за дымовой шашки, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Пресс-служба аэропорта информирует, что утром в четверг в одном из терминалов, в мусорном баке обнаружили дымовую шашку.

На месте была организована работа кинологов, работников спецслужб и представителей службы авиабезопасности аэропорта. В ходе проверки из здания были эвакуированы 500 человек. Вылеты были задержаны.

В 9:25, после проверки всех помещений специалистами, аэропорт «Якутск» заработал в штатном режиме. Взрывных устройств обнаружено не было.