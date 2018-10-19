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Министр внутренних дел США нарушил правила по расходованию бюджетных средств

Министр внутренних дел США нарушил правила по расходованию бюджетных средств

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4:45   19 Октября 2018
Весь мир

Министр внутренних дел США нарушил правила по расходованию бюджетных средств

Министр внутренних дел США нарушил правила по расходованию бюджетных средств

Глава МВД США Райан Зинке нарушил правила по расходованию средств из федерального бюджета, пишет Washington Post.

Газета ссылается на соответствующий документ надзорной службы ведомства. Согласно нему, члены семьи Зинке пользовались в личных целях служебными автомобилями.

Также летом минувшего года министр отправился с женой Лолитой в отпуск в Турцию и Грецию. Во время путешествия чета наняла охранника, что обошлось бюджету США в 25 тысяч долларов.

При этом надзорная служба в отчете опровергла сведения о том, что одна из сотрудниц ушла из ведомства, поскольку ее наняли, чтобы выгуливать собаку Зинке. 

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Автор: Олег Королев
#бюджетные средства #райан зинке #мвд сша

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