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4:28   19 Октября 2018
Россия

Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк лишился лицензии ЦБ

Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк лишился лицензии ЦБ

Центральный банк России отозвал лицензию у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка.

По информации регулятора, у кредитной организации долгое время использовались непрозрачные и «схемные» сделки, направленные поддержание капитала.

Также выявлено, что банк осуществлял фиктивные операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи средств в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 миллионов рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков.

Во время формирования резервов на возможные потери по отсутствующим активам кредитной организации были выявлены утрата капитала банка на 98 процентов,  а также снижение нормативов достаточности собственных средств до критических значений.

В соответствии с приказом регулятора в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов банк находился на 305-м месте. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

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Автор: Олег Королев
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