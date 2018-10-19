МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата поверенную в делах Эквадора

Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило поверенную в делах Эквадора Элизабет Мендес персоной нон грата.

На сайте внешнеполитического ведомства Венесуэлы говорится, что данное вынужденное решение было принято в качестве ответных мер на аналогичные действия эквадорской стороны

В министерстве напомнили о вмешательстве Кито во внутренние дела Каракаса. Также напоминается, что президент Эквадора Ленин Морено во время выступления в Генассамблее ООН «соглал» о числе венесуэльских беженцев.

Ранее МИД Эквадора сообщил, что высылает из страны посла Венесуэлы. Подчеркивается, что данное решение было принято из-за заявлений венесуэльского министра информации Хорхе Родригеса, направленных против эквадорского лидера Ленина Морено.