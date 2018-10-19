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 МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата поверенную в делах Эквадора

МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата поверенную в делах Эквадора
В Якутске из аэропорта эвакуировали 400 человек

В Якутске из аэропорта эвакуировали 400 человек

 Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк лишился лицензии ЦБ

Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк лишился лицензии ЦБ
Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан

 Певица Максакова заявила, что неизвестные захватили ее квартиру в Киеве

Певица Максакова заявила, что неизвестные захватили ее квартиру в Киеве
Министр внутренних дел США нарушил правила по расходованию бюджетных средств

Министр внутренних дел США нарушил правила по расходованию бюджетных средств

 МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата поверенную в делах Эквадора

МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата поверенную в делах Эквадора
4:02   19 Октября 2018
Весь мир

МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата поверенную в делах Эквадора

МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата поверенную в делах Эквадора

Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило поверенную в делах Эквадора Элизабет Мендес персоной нон грата.

На сайте внешнеполитического ведомства Венесуэлы говорится, что данное вынужденное решение было принято в качестве ответных мер на аналогичные действия эквадорской стороны

В министерстве напомнили о вмешательстве Кито во внутренние дела Каракаса. Также напоминается, что президент Эквадора Ленин Морено во время выступления в Генассамблее ООН «соглал» о числе венесуэльских беженцев.

Ранее МИД Эквадора сообщил, что высылает из страны посла Венесуэлы. Подчеркивается, что данное решение было принято из-за заявлений венесуэльского министра информации Хорхе Родригеса, направленных против эквадорского лидера Ленина Морено.

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Автор: Олег Королев
#эквадор #мид венесуэлы

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