Минфин РФ повысил прогноз по профициту бюджета в несколько раз

Министерство финансов России повысило в несколько раз прогноз по профициту бюджета на 2018 год, свидетельствуют поправки в закон о федеральном бюджете.

В 2018 финансовом году прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета повышен с 17,073 до 18,942 триллиона рублей. Таким образом, речь идет о повышении на 1,869 триллиона рублей по сравнению с текущим законом о бюджете.

В свою очередь объем расходов вырастет с 16,591 триллиона рублей до 16,803 триллиона.

Минфин прогнозирует, что профицит федерального бюджета с 481,741 миллиарда рублей до 2,139 триллиона.