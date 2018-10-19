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 Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк лишился лицензии ЦБ

Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк лишился лицензии ЦБ
Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан

 Певица Максакова заявила, что неизвестные захватили ее квартиру в Киеве

Певица Максакова заявила, что неизвестные захватили ее квартиру в Киеве
Министр внутренних дел США нарушил правила по расходованию бюджетных средств

Министр внутренних дел США нарушил правила по расходованию бюджетных средств

 МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата поверенную в делах Эквадора

МИД Венесуэлы объявил персоной нон-грата поверенную в делах Эквадора
3:41   19 Октября 2018
Россия

Минфин РФ повысил прогноз по профициту бюджета в несколько раз

Минфин РФ повысил прогноз по профициту бюджета в несколько раз

Министерство финансов России повысило в несколько раз прогноз по профициту бюджета на 2018 год, свидетельствуют поправки в закон о федеральном бюджете.

В 2018 финансовом году прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета повышен с 17,073 до 18,942 триллиона рублей. Таким образом, речь идет о повышении на 1,869 триллиона рублей по сравнению с текущим законом о бюджете.

В свою очередь объем расходов вырастет с 16,591 триллиона рублей до 16,803 триллиона.

Минфин прогнозирует, что профицит федерального бюджета с 481,741 миллиарда рублей до 2,139 триллиона.

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Автор: Олег Королев
#бюджет #минфин рф #профицит

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