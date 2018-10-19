Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Узбекистан на переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым, сообщают РИА «Новости».

Основная часть визита запланирована на пятницу. В Кремле сообщили агентству, что на переговорах главы государств обсудят состояние отношений между Россией и Узбекистаном, рассмотрят их перспективы, а также обменяются мнениями по региональной и международной проблематике.

Путин и Мирзиеев поучаствуют в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений». Также в режиме видеоконференции они примут участие в церемонии начала строительства первой АЭС в стране.