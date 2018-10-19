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 Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Болтона

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Болтона
Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Путин прибыл с официальным визитом в Узбекистан

 Певица Максакова заявила, что неизвестные захватили ее квартиру в Киеве

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 Песков: Отношения между РФ и США принесут в жертву во время выборов

Песков: Отношения между РФ и США принесут в жертву во время выборов
3:01   19 Октября 2018
Россия

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Болтона

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Болтона

Идет подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и советник по нацбезопасности США Джона Болтона, сообщил в эфире «Первого канала» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле действительно ждут визита Болтона в Москву. На данный момент готовятся контакты.

Песков отметил, что партнером представителя США является секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он подчеркнул, что в Совбезе готовятся к встрече.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что возможны контакты с представителями МИД РФ и помощником по внешней политике Путина Юрием Ушаковым.

Накануне Ушаков заявил, что Болтон посетит Россию 22-23 октября.

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Автор: Олег Королев
#путин #песков #болтон

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