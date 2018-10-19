Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Болтона

Идет подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и советник по нацбезопасности США Джона Болтона, сообщил в эфире «Первого канала» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле действительно ждут визита Болтона в Москву. На данный момент готовятся контакты.

Песков отметил, что партнером представителя США является секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он подчеркнул, что в Совбезе готовятся к встрече.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что возможны контакты с представителями МИД РФ и помощником по внешней политике Путина Юрием Ушаковым.

Накануне Ушаков заявил, что Болтон посетит Россию 22-23 октября.