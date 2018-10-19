Певица Максакова заявила, что неизвестные захватили ее квартиру в Киеве

Вдова убитого экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова заявила о взломе ее квартиры в Киеве неизвестными людьми. Об этом пишут украинские СМИ.

По словам Максаковой, ей позвонила няня и рассказала, что злоумышленники выломали дверь в ее квартиру.

В коридоре стоят 15 человек, которые требуют от проживающего сына артистки Ивана и его няни покинуть помещение. Певица сообщила, что после этого она решила приехать в Киев.

Ранее Максакова заявила, что в ее адрес поступают угрозы от «украинских патриотов».

Максакова - вдова убитого в Киеве 23 марта прошлого года экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.