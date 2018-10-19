В Минобороны РФ рассказали о разведактивности вдоль границ за неделю

Разведку у границ России на за прошлую неделю вели 19 иностранных летательных аппаратов, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Согласно опубликованной инфографике, за прошедшие семь дней истребители из состава дежурных по противо-воздушной обороне поднимались на перехват с целью недопущения нарушения госграницы восемь раз.

Также за неделю Россия участвовала в четырех инспекциях ОБСЕ.

Согласно инфографике, российская армия приняла по гособоронзаказу самоходные гаубицы «Мста-СМ», грузовики Камаз-535 и противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».