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Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

Кто такой разбившийся в Су-27 украинский полковник Петренко

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Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю
Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

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2:01   19 Октября 2018
Весь мир

Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

США не известно о заложниках в лагере рядом с сирийским Дейр-эз-Зором, заявил РИА «Новости» представитель Пентагона Шон Робертсон.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что на берегу Евфрата на подконтрольной США территории боевики захватили около семи сотен заложников. По его словам, в плену находятся несколько граждан США и Европы.

Робертсон заявил агентству, что американская сторона подтверждает факт атаки на лагерь на прошлой недели. При этом он отметил, что у Вашингтона нет информации, которая подтверждает большое количество заложников. 

При этом представитель Пентагона отметил, что ведомство скептически относится к достоверности данных цифр.  Он отметил, что в США не знают о находящихся в лагере гражданах США.

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Автор: Олег Королев
#сирия #пентагон #заложники #дейр эз зор

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