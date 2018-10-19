Пентагону не известно о заложниках в лагере под Дейр-эз-Зором

США не известно о заложниках в лагере рядом с сирийским Дейр-эз-Зором, заявил РИА «Новости» представитель Пентагона Шон Робертсон.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что на берегу Евфрата на подконтрольной США территории боевики захватили около семи сотен заложников. По его словам, в плену находятся несколько граждан США и Европы.

Робертсон заявил агентству, что американская сторона подтверждает факт атаки на лагерь на прошлой недели. При этом он отметил, что у Вашингтона нет информации, которая подтверждает большое количество заложников.

При этом представитель Пентагона отметил, что ведомство скептически относится к достоверности данных цифр. Он отметил, что в США не знают о находящихся в лагере гражданах США.